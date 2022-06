Das kann sich zwischen allen Debatten um Frauen in der Technik sehen lassen. Neben Lehrberufen legt in Villach die HTL den Grundstein für die sogenannten MINT- (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) Berufe. An der Höheren Schule liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent, im Zweig der Innenarchitektur sogar bei mehr als 60 Prozent. Erstmals seit Bestehen der Schule hat die HTL eine eigene Mädchenklasse und nimmt damit bundesweit eine Vorreiterrolle im Frauenanteil ein. "Das Thema Frauen in der Technik ist bei uns längst eingefahren, wir diskutieren darüber nicht mehr viel“, freut sich Direktor Peter Kusstatscher.