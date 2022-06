Schussgeräusche in Wald: Besorgte Bürger verständigten Polizei

Montagnachmittag meldeten sich besorgte Bürger bei der Polizei. Sie gaben an, in einem Waldstück in Velden Schüsse gehört zu haben. Als die Polizisten Nachschau hielten, konnten sie zwei Burschen (17) ausfindig machen.