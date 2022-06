Alkolenker (46) baute Unfall und ging danach heim

Montagabend kam ein Slowene in Villach mit seinem Pkw in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab. Der 46-Jährige wurde wenig später von Polizeibeamten an seiner Wohnadresse angetroffen. Führerschein hat der Mann keinen.