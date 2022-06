Champagnerlaune mit Blick auf Wörthersee und Schloss Velden: Mit Louis Roederer im Glas wurde das Season Opening im "Marios" am Veldener Seecorso, dem neuen Bistro von Mario Ladinig, zum prickelnden Erlebnis. Unter den Gästen war Thomas Morgenstern, der lieber Bier als Champagner trinkt und für den der Olympiasieg 2006 in Turin das prickelndste Erlebnis war, ebenso wie Bernhard Speer von "Seiler und Speer", der den Veldener Lifestyle "herrlich" findet und für den der Champagner eine Premiere war. Ganz in seinem Element fühlte sich im "Monaco Österreichs" hingegen Käse-Exot "Mr. Crazy Cheese" Roland Ludomirska, selbsternannter "Prophet der Liebe und des Genusses", der täglich mit seiner Frau fünf Flaschen Schampus genießt.

In glänzender Laune: Elvis Nake, Bernhard Speer, Lukas Zöchling, Marika Lichter, "Crazy Cheese" Roland Ludomirska (von links) © Poscharnig/KK

Über das neue Szenelokal freuten sich Eigentümer und Mitgestalter Elvis Nake, Haubenkoch und ehemaliger Ladinig-Mentor Hubert Wallner, der in seinem Restaurant 38 Champagnersorten auf Lager hat, Regisseur Otto Retzer, PR-Expertin Marika Lichter, die "Marios" als Bereicherung für Velden sieht, ebenso wie Pharmaunternehmerin Brigitte Annerl, Präsidentin des Bundesliga-Fußballclubs TSV Hartberg. Gesichtet wurden auch Fußballer Martin Hinteregger, Burgtheaterdirektor Martin Kušej und Hertha-Margarete Habsburg-Lothringen, die Ladinig die goldene Maria-Theresien-Medaille "für den Erhalt von Kultur in Österreich" verlieh. Der Geehrte betonte, er wolle nicht nur die Hautevolee ansprechen, sondern "jeden Gast", besonders den einheimischen. Das Bistro-Angebot beinhalte auch Schweinsbraten und steirisches Bier. Das solle sich jeder leisten können.