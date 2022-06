Offenbar hat der Villacher nicht mit einer Überwachungskamera gerechnet: Am Pfingstmontag gegen 02.04 Uhr stahl der 62-Jährige in einem Spielcasino in Villach aus der Kassa einen Bargeldbetrag in der Höhe von mehreren hundert Euro. Der Diebstahl wurde jedoch von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Im Zuge der Fahndung konnte der Mann in einem anderen Wettbüro aufgegriffen werden. Bei der anschließenden Personsdurchsuchung wurde ein Teil des Bargeldes vorgefunden und sichergestellt. Den Restbetrag hatte er bereits ausgegeben.

Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.