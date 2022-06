Am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr kam es in der Küche im ersten Stock eines Wohnhauses in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See zu einem Brand. In einem Topf auf einem E-Herd geriet überhitztes Öl in Brand.

Das Feuer breitete sich über die Küche auf die gesamte Wohnung im ersten Stock des Hauses sowie auf den Dachboden und den Dachstuhl aus. Durch den Brand wurde das Gebäude erheblich beschädigt.

Die 23-jährige Mieterin konnte mit ihren beiden Kleinkindern (ein und zwei Jahre alt) die Wohnung bzw. das Haus rechtzeitig verlassen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zur Brandbekämpfung standen die Freiwilligen Feuerwehren Ledenitzen, Latschach, Faak am See, Gödersdorf, Dolintschach, Rosegg und die St. Jakob im Rosental mit ca. 90 Kameraden und zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Der Brand konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch ein Übergreifen auf ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden.