Der Pfingstreiseverkehr mit den prognostizierten Wartezeiten hat Samstagfrüh nun auch in Kärnten Fahrt aufgenommen. Wie der ARBÖ mitteilt, waren Samstagvormittag neben der Fernpass Straße (B 179) auch die Tauernautobahn (A 10) sowie die Karawankenautobahn (A 11) betroffen. Auf der Karawankenautobahn sollen die Verzögerungen in den Morgenstunden ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben. Der Stau erreichte eine Länge von bis zu zwölf Kilometer. Am frühen Nachmittag betrug die Wartezeit vor dem Karawankentunnel rund 45 Minuten, wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite meldete. Mittlerweile soll es auf den Kärntner Autobahnen zu keinen Verzögerungen mehr kommen.

"Nach moderaten Behinderungen am Morgen erreichte das Stop-and-Go auf der Tauernautobahn bereits um etwa 10.20 Uhr eine Länge von bis zu 28 Kilometer zwischen dem Knoten Salzburg und Golling-Abtenau, damit verbunden auch bis zu einer Stunde Zeitverlust in Fahrtrichtung Süden", teilt ARBÖ-Verkehrsexpertin Christina Hönigl in einer Aussendung mit.