Der Pfingstreiseverkehr mit den prognostizierten Wartezeiten hat Samstagfrüh nun auch in Kärnten Fahrt aufgenommen. Wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite meldet, beträgt der Zeitverlust auf der Karawankenautobahn (A 11) vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien am Vormittag rund 45 Minuten. Ausweichen geht über den Wurzen- sowie den Loiblpass.

Auch auf der Tauernautobahn (A 10) kommt es zu Verzögerungen. Ab Spittal in Richtung Villach sind es rund zehn Minuten. Am Knoten Spittal/Millstätter See sind es rund fünf Minuten. Ab Paternion/Feistritz sind zehn Minuten mehr einzurechnen, ebenso beim Knoten Villach. Auf der Südautobahn (A 2) bei der Grenze zu Italien beträgt der Zeitverlust derzeit 20 Minuten.