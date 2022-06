Zweitwohnsitze sind im Vormarsch und sorgen vor allem in touristischen Gemeinden für immer mehr kalte Betten. Laut Statistik Austria sind etwa in Treffen aktuell 40 Prozent aller Bürger nur wochenweise in der Gemeinde. Von 4617 gemeldeten Wohnsitzen, sind 1864 Zweitwohnsitze. In Velden sind es 2764 (30 Prozent), in Finkenstein 1809 (20 Prozent).

Die Politik erkennt die Auswirkungen – Schlagwörter: Wohnraummangel, fehlende Dynamik im Ort – und versucht spät aber doch gegenzusteuern. Strengere Auflagen im Raumordnungsgesetz, höhere Abgaben, Leerstandserhebungen, Mobilitätssteuer, Baustopp am See oder für Chalets sind Schritte, die gesetzt wurden oder angedacht sind.