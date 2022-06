Eine Wanderung mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Donnerstag in der Gemeinde Finkenstein. Ein 56-jähriger Deutscher war am Vormittag zusammen mit seiner Ehefrau und dem Neffen auf dem Mallestiger Mittagskogel unterwegs. Beim Aufstieg kurz vor Erreichen des Gipfels auf einer Seehöhe von rund 1800 Metern erlitt der 56-Jährige vermutlich einen Herzinfarkt.

Schlechte Sicht

Seine Frau und der Neffe setzten einen Notruf ab und begannen sofort mit der Reanimation des Mannes. "Der Notarzthubschrauber Christophorus 11 konnte aufgrund schwieriger Flugbedingungen, bedingt durch Nebel- bzw. Quellwolkenbänke an der Nordseite des Gipfelgrates, nur erschwert den Einsatzort erreichen", heißt es vonseiten der Bergrettung Villach, die ebenfalls mit sechs Kräften im Einsatz stand. Der Notarzt des C 11 setzte dann die Reanimation fort.

Zwei Bergretter der Bergrettung Villach wurden vom Polizeihubschrauber Libelle zum Gipfel geflogen und unterstützten die Rettungs- und Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese blieben leider ohne Erfolg. Die Begleitpersonen wurden vom Team der Libelle zu einem Gasthof geflogen. Der Leichnam des Mannes wurde mittels Taubergung mit dem Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.