Sie ist geschlagen – die Kinder-Sicherheitsolympiade im Bezirk Villach. Zum 25. Mal findet der Bewerb des Kärntner Zivilschutzverbandes in Zusammenarbeit mit der AUVA und der Bildungsdirektion Kärnten quer durch das Land statt.

Wer wird sicherste Volksschule 2022? Das wird sich beim großen Landesfinale am Mittwoch, 22. Juni, im Sportzentrum Klagenfurt-Fischl weisen. Gestern fand die Vorausscheidung des Bezirkes Villach statt. Acht Teams waren beim Safety-Spiel am Start. Die Volksschule Goritschach 4a mit den Lehrpersonen Janez Müller und Melissa Fugger war es schließlich, die alle anderen Mitbewerber hinter sich ließ. Auf die Plätze verwiesen die erfolgreichen Goritschacher „Olympioniken“ die Teilnehmer der Volksschule 5 St. Martin (Lehrerin Lisa Freunschlag) und die Volksschule 3 Lind mit der Lehrerin Petra Stadtmann, die den dritten Stockerlplatz ergatterte. Ziel der Kindersicherheitsolympiade ist es, sich selbst und andere vor Gefahren zu schützen und im Notfall die richtigen, oft lebenswichtigen Schritte zu setzen. Auf den Bewerb haben sich alle Schülerinnen und Schüler intensiv vorberietet.