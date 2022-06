Nach den City Arkaden in Klagenfurt im November vergangenen Jahres eröffnet der Optiker "eyes+more" am 2. Juni im Atrio Villach seine zweite Filiale in Kärnten. "Wir sind anders als die anderen. Klar, dass das jeder behauptet. Aber wir sind es wirklich", sagt Margot Schmid, Regionalleiterin des niederländischen Unternehmens.