Vor der Stadthalle in der Tiroler Straße, in der Dreschnigstraße beim LKH, am Udo-Jürgens-Platz an der Draulände oder in der St. Martiner Straße beim Gymnasium. Dort stehen jeweils Buswartehäuschen, die seit Kurzem als grüne Inseln hervorstechen: "Im Vorjahr haben wir sieben Bushäuschen erfolgreich mit Sedum bedeckt. Jetzt folgten weitere fünf, die mit Moosmatten auf dem Dach ausgestattet wurden und teils auch vertikale Begrünung erhielten", sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).