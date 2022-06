„Die Welt in einer Stadt“. Unter diesem Motto findet noch bis Freitag der 71. Städtetag in Villach statt. 1200 Gäste aus 259 Gemeinden Österreichs sind angereist, um in Villach über die zunehmend wichtige Rolle der Kommunen zu diskutieren. Prominentester Gast ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Unter den Besuchern finden sich außerdem Bundesminister Gerhard Karner (ÖVP), Städtebundpräsident und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und Villachs Bürgermeister Günther Albel (alle SPÖ).