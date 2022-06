Am Dienstag gegen 18 Uhr stahl eine bisher unbekannte Täterin in einem Schmuckgeschäft in Villach eine hochpreisige Armbanduhr der Marke Rolex im Wert von mehreren tausend Euro.

Die offensichtlich schwangere Frau ließ sich abwechselnd diversen Schmuck und die besagte Markenuhr zeigen. Sie fragte immer wieder nach verschiedensten anderen Objekten, sodass der Verkäufer vom Verkaufstisch aufstand und diesen verließ.

Italienisch gesprochen

Zur Unterstützung zog der Verkäufer zwischenzeitlich eine Angestellte hinzu, da sich diese mit der unbekannten Frau in italienischer Sprache verständigen konnte. Im Zuge dessen ergriff die unbekannte Täterin ihre Handtasche, die sie auf dem Verkaufstisch neben der in einer Schachtel verpackten Uhr, abgelegte hatte. Sie kramte ein paar Mal darin herum und gab an, dass sie schnell Geld hole wolle und verschwand beim Ausgang.

Uhr verschwunden

Der Verkäufer bemerkte wenige Sekunden später, dass die hochpreisige Uhr samt Verpackung fehlte. Zu diesem Zeitpunkt war die unbekannte Frau jedoch bereits geflüchtet. Er verständigte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 2292.

Täterbeschreibung

Unbekannte weibliche Person, circa 30 Jahre alt und 165 Zentimeter groß, lange schwarze Haare, braune Augen, auffällige Stupsnase, Babybauch, gepflegtes Auftreten, sprach nur italienisch. Sie trug ein kurzärmeliges Sommerkleid (weiß/blau mit Blumenmuster), weiße Turnschuhe, beigefarbener Sonnenhut, große schwarze Damenhandtasche sowie einen dunklen Mund-Nasenschutz.