Am späten Dienstagabend wurde nach Anzeige einer Zeugin im Bereich Unterschütt am Fuße des Dobratsch von 20.30 bis 23 Uhr nach einem vermeintlich notgelandeten Paragleiter gesucht.

Die Zeugin sagte gegenüber der Polizei, dass sie beobachten konnte, wie eine Person gegen 20 Uhr mit einer türkisfarbenen Jacke und einem grünen Paragleitschirm auf einem Schotterfeld unterhalb des Finkensteiner Blicks landete, ihren Schirm zusammenpackte und zu Fuß talwärts ging.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Daraufhin verständigte die Zeugin die Polizeiinspektion Arnoldstein, da sie sich Sorgen machte und einen Unfall befürchtete. Die Beamten konnten in Erfahrung bringen, dass es in dem Nahbereich keine sicheren Wanderwege gibt. So musste angenommen werden, dass der unbekannten Person etwas zugestoßen sein könnte.

Zur Unterstützung wurde auch der Polizeihubschrauber "Libelle" angefordert, mit dem der Bereich abgesucht wurde. Die Suchaktion, an der mehrere Polizeistreifen sowie die Bergrettung mit einem Suchhund teilnahmen, verlief negativ. Sie wurde um 23 Uhr eingestellt.