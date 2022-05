Über das Vermögen der Firma Wines-sapori italiani e.U. in der Villacher Peraustraße und in der Laboisnerstraße in Feldkirchen wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb beschäftigt sich mit dem Ein- und Verkauf von Handelswaren, insbesondere von Wein und Spirituosen. Vom Konkurs betroffen sind rund 20 Gläubiger. Die Überschuldung beträgt 68.490 Euro.