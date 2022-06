Das "Beauty Center Scharf" in der Villacher Ringmauergasse 4 ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein beliebter Fixpunkt in der Kosmetikszene, was ein Blick in die Buchungsunterlagen unterstreicht. Nun will sich Chefin Renate Scharf (sie ist bereits seit einigen Jahren in Pension) nach 32 Jahren in der Selbstständigkeit in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen.