Er hat es schon wieder getan. Der Villacher Parasportler Noah Rainer holte bei den Tischtennis-Staatsmeisterschaften in Stockerau gleich dreimal Gold (Einzel stehend offen, Einzel stehend Klasse 10, Doppel stehend). Für Rainer, der ohne rechten Unterarm geboren wurde, wartet aber schon der nächste Härtetest. Demnächst steht die mündliche Matura an, den schriftlichen Teil hat er bereits erfolgreich absolviert. Rainer besucht die HTL für Maschinenbau in der Lastenstraße in Klagenfurt. Sein sportlicher Traum ist die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2024 in Paris.