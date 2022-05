Durch die Bauarbeiten der ÖBB in Villach sind Fahrplanänderungen bzw. Schienenersatzverkehr vorgesehen, die sowohl den Tag- als auch den Nachtverkehr betreffen. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren.

Die Ferienzeit wird traditionell für wichtige Bau- und Instandhaltungsarbeiten der Schieneninfrastruktur genutzt. In diesem Jahr wirken sich die Bauarbeiten auf den gesamten Bahnverkehr in und um Villach aus. Neben der bereits angekündigten Komplettsperre im italienischen Kanaltal wird auch am Villacher Hauptbahnhof gebaut. Beim wichtigen Verkehrsknoten, der die Süd- und die Tauernstrecke miteinander verbindet und den täglich zahlreiche Nah-, Fern- sowie Güter-Züge passieren, müssen umfangreiche Service- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden.

Über Sommermonate

Von Ende Juni bis August müssen unter anderem die Weichen am Westkopf des Hauptbahnhofs in Villach erneuert werden. Es kommt daher im Zeitraum von 01. bis zum 31. Juli 2022 zu einer Teilsperre des Villacher Hauptbahnhofs: Fahrplanänderungen mit Zugausfällen, Änderung der Abfahrts- und Ankunftsorte sowie Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen sind die Folge. Detaillierte Informationen zu den betroffenen Verbindungen werden rechtzeitig vor der Sperre kommuniziert. Darüber hinaus werden Informationen zu den einzelnen Verbindungen vor der Sommer-Sperre in Form von Plakaten und Durchsagen am Bahnhof erfolgen.

Modernisierung Hauptbahnhof Villach

Der Hauptbahnhof Villach wird in den nächsten Jahren zukunftsfit gemacht. Bereits jetzt laufen Bauarbeiten am Bahnsteig 1: Der Bahnsteig wird erneuert und das denkmalgeschützte Dach wird in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt, unter teilweisem Einsatz und Erhalt der historischen Materialien, komplett saniert. Die Arbeiten am Bahnsteig 1 sollten bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Neben den Arbeiten im Gleis- und Weichenbereich sind in den nächsten Jahren weitere umfassende Modernisierungsarbeiten geplant, die den Bahnhof für die zukünftigen Anforderungen einer modernen Mobilitätsdrehscheibe fit machen. Zu den Arbeiten zählen etwa die Erneuerung und Neustrukturierung der Bahnsteige, Erneuerung der Oberleitungen, die Erweiterung der bestehenden Bike&Ride-Anlage und einiges mehr. Übergeordnetes Ziel dieser Maßnahmen ist der leichtere Zugang zur Bahn, höherer Komfort und mehr Sicherheit. Die Planungsarbeiten dafür laufen auf Hochtouren, die Haupt-Bauarbeiten werden aus heutiger Sicht Anfang 2024 starten.

Vorher informieren

Reisende werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Reiseantritt online, mittels der ÖBB Fahrplanauskunft "Scotty" oder OÖVV INFO App bzw. telefonisch unter 05-1717 über ihre Verbindung zu informieren.