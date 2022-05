Dumm gelaufen! Zwei mutmaßliche Diebe konnten nun in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes festgenommen werden. Ausgerechnet ihr Diebesgut wurde den beiden Ungarn (55 und 61 Jahre alt) zum Verhängnis. Am Freitag sollen die beiden die Reisetasche eines 26-jährigen Deutschen aus einer Hotel-Lobby in Velden gestohlen haben. Laut Polizei beträgt der Wert der Tasche samt Inhalt mehrere Tausend Euro. Im Gepäck befand sich auch ein Paar AirPods, kleine kabellose Kopfhörer. Diese konnte der 26-Jährige über GPS in Graz orten.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die beiden Verdächtigen schließlich festgenommen. "Derzeit sind die Einvernahmen in Graz im Gange, weitere Erhebungen sind noch erforderlich und werden durchgeführt", heißt es Sonntagabend vonseiten der Polizei.