Teils stundenlange Wartezeiten gab es am Sonntag im Urlauber-Rückreiseverkehr. Zusätzlich für Probleme und Stau sorgte am späten Nachmittag ein Wohnmobil-Brand auf der Tauernautobahn A 10 bei Feistritz an der Drau in Fahrtrichtung Salzburg. Der Kroislerwandtunnel und der Oswaldibergtunnel mussten vorübergehend gesperrt werden. Laut Antenne Kärnten (Stand 18.25 Uhr) sind beide Tunnel mittlerweile wieder offen.

Der RK 1 der ARA-Flugrettung musste auf der A 10 landen. "Eine männliche Person (50) hat mutmaßlich in Folge des Fahrzeugbrandes schwere Verbrennungen erlitten", hieß es in einer ersten Medieninformation. Der schwer verletzte Mann wurde vom RK 1 in die Uni-Klinik nach Graz geflogen.