Nach zehn Auflagen in Ossiach feierte das Jedermann-Radrennen "Tour de Kärnten" heuer am Faaker See eine gelungene Premiere. "Dass wir vom Ossiacher See an den Faaker See gewandert sind, war schon sehr emotional für mich. Es war aber immer das Ziel, durch verschiedene Teile Kärntens zu fahren und die Start- und Zielorte zu variieren", sagt Veranstalter Bernd Neudert (64), der als gebürtiger Düsseldorfer schon seit 1998 in Ossiach lebt.