In der Boulderhalle Volume in Villach wurde wieder fleißig gekraxelt. Die gebürtige Südtirolerin Andrea Messer bei den Hobby-Damen, Lokalmatadorin Sophie Kreuzberger bei den Profi-Damen, Felix Reiner bei den Profi-Herren und Sandro Weichlinger bei den Hobby-Herren durften sich jeweils die Siegerkrone aufsetzen. Insgesamt nahmen 64 Kletterbegeisterte an der Veranstaltung teil, die wiederum von Hunderten Fans Unterstützung bekamen.