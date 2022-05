Vom 1. bis zum 3. Juni findet in Villach der 71. Städtetag statt. Dabei treffen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 259 Städten und größeren Gemeinden, um im Congress Center über kommunale Aufgabenstellungen lösungsorientiert zu diskutieren. „Der Städtebund repräsentiert zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung und mehr als 70 Prozent der Arbeitsplätze“, sagt Gastgeber und Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Es freut mich, dass so eine wichtige Veranstaltung in Villach abgehalten wird.“