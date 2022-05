Das Interesse am Vorhaben in St. Niklas bei Villach ist groß, die Beschwerden dagegen auch. Der Lavanttaler Unternehmer Robert Uckermann will am Rogatsch seit Jahren ein Kieswerk errichten und vom Hügel Schotter abtragen. Bislang ohne Erfolg, Behörden lehnten das Vorhaben vor allem wegen Eingriffe in das Landschaftsbild ab. Anrainer fürchten zudem massive Lärm- und Umweltbelastung durch mehr als 100 LKW-Fahrten pro Tag.