Die Pläne eines Schotterwerks auf dem Rogatsch in St. Niklas werden heute im Villacher Bezirksgericht neu aufgerollt. Während der Lavanttaler Unternehmer Robert Uckermann endlich durchsetzen will, was er seit mehr als einem Jahrzehnt plant, gehen Anrainer auf die Barrikaden. Nun schaltet sich auch der Tourismus ein.