Der Aufschrei der Gastronomie und Hotellerie könnte nicht lauter sein. Wir möchten die Frage einer Finkensteiner Touristikerin an Sie weitergeben. Was braucht es noch, um an Personal zu kommen?

Peter Wedenig. Vorweg muss man darauf eingehen, warum wir uns in dieser Situation befinden. Der Fachkräftemangel in der Branche ist nicht neu, wurde durch die Pandemie aber verschärft. Viele Personen haben sich umschulen lassen und sind nicht mehr zurückgekehrt. Kräfte aus dem Ausland konnten nicht einreisen und haben in der Zwischenzeit Jobs in ihrer Heimat gefunden. Und wir haben Probleme, Lehrstellen zu besetzen. Frau Tiefenbacher hat nicht unrecht, wenn sie die Attraktivität als Arbeitgeberin anpasst. Wir haben noch nie die Situation gehabt, dass alle Branchen Leute suchen, Attraktivität ist entscheidend.