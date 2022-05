Mit der Einführung der Veranstaltungsreihe "Summerfeeling" gingen in den vergangenen drei Jahren die langen Einkaufsnächte in der Villacher Innenstadt jeweils mittwochs Hand in Hand. Nun sorgt die Ankündigung des Stadtmarketings, die Shopping-Nights nicht mehr offiziell zu bewerben, für Aufregung. "Dem Villacher ,Wohnzimmer' sind seine Handelsgeschäfte offenbar egal“, sagt Villachs Gewerbereferent Christian Pober (ÖVP) verärgert und ergänzt: „Gerade der Handel leidet seit der Pandemie besonders unter den Umständen und die jetzige Inflation wird das nicht verbessern. Ich fordere daher das Stadtmarketing und den Bürgermeister auf, hier umzudenken und unsere Handelsbetriebe so zu unterstützen, wie sie es verdienen." Zwar könnten die Geschäfte auf Eigeninitiative bis 21 Uhr offen halten, das sei aber zu wenig.