Bereits am vergangenen, verlängerten Wochenende starteten die Bergbahnen in der Region Villach in die Sommersaison. Auf der Gerlitzen ging mit den Liften auch gleich das neu gestaltete Visitor-Center in Annenheim in Betrieb. Rund 500.000 Euro wurden dort für neue Drehkreuze, Kassenerweiterung und eine Rolltreppe, die in einer Woche fahrbereit sein wird, investiert. "Der Vorteil an den neuen Drehkreuzen ist, dass unsere zahlreichen Kärnten-Card-Besitzer ab heuer gleich direkt zum Lift gehen können, ohne ein Ersatzticket an der Kassa holen zu müssen. Das ist nicht nur bequemer, sondern auch nachhaltiger", sagt Bergbahnen-Chef Hans Hopfgartner. Ein weiteres Highlight der Sommersaison ist der neue 3,8 Kilometer lange Bike-Trail für Könner ab der Kanzelhöhe.