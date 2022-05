Am Sonntagnachmittag fuhr ein 37-jähriger Mann gemeinsam mit seiner zweieinhalb Jahre alten Tochter aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Pkw auf der Bleiberger Landesstraße L 35 von Villach kommend in Richtung Bleiberg-Nötsch. Dabei dürfte er einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer (66) aus Deutschland, der aufgrund eines Abbiegevorgangs sein Tempo verringerte, zu spät wahrgenommen haben. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Villach gebracht. Der Pkw-Lenker und seine Tochter blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bleiberg.