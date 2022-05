Das GTI-Treffen in Kärnten ist Garant für Wirbel und Lautstärke. In der Nacht auf den heutigen Sonntag ging es wieder rund. Vor allem am Faaker See. Die „Turbo Kurve“ beim Camping Arneitz in Faak war vergangene Nacht einer der Hotspots. Die sogenannte Turbo-Kurve musste von der Polizei vorübergehend komplett gesperrt werden. In der Woche zuvor war Velden gesperrt worden.