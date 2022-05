Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag in Tarvis gekommen. Im oberen Teil der Stadt wurde eine Villacherin auf der Hauptstraße, der Via Roma 18, von einem Auto erfasst. Die 68-Jährige soll laut einem Bericht der Friauler Tageszeitung „Il Messaggero Veneto“ von dem Auto, einem Skoda Fabia, das eine 70-jährige Villacherin lenkte, auf dem Zebrastreifen auf Höhe des beliebten Restaurants Haberl, erfasst worden sein, als sie die Straße überqueren wollte.