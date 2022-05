"Ich kaufe hier schon jahrelang ein, finde hier alles, was wir zum Essen brauchen. Wir unterstützen unsere regionalen Bauern sehr gerne“, erzählt Christian Dolinar. Immer freitags, als guter Start ins Wochenende, verwandelt sich der Hans-Gasser-Platz in Villach in einen Biomarkt. "Zum vielseitigsten und größten in ganz Österreich“, weiß Reinhard Skofitsch, einer der längstdienenden Standler.