Ein Steirer (36) musste am Freitagnachmittag sein Auto auf der B 98 in Treffen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 49-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr dem Pkw des Steirers von hinten auf. Dabei wurde die 26-jährige Lebensgefährtin des Steirers, die auf dem Beifahrersitz mitfuhr, unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.