Herr Stadtrat, Sie verwalten ein 60 Millionen Euro Budget und sind für eines der zentralsten Referate, die Stadtplanung, zuständig. Warum hört man von Ihnen so wenig?

Harald Sobe: Mein Job ist es nicht, ins Rampenlicht zu treten. Was wir machen, sind Eröffnungen. Aber wenn ich jetzt die Kläranlage, ein zehn Millionen-Projekt, hernehme, so smart ist sie nicht, dass ich runtergehe und sie jeden Tag fotografiere.