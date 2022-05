Bereits mit Ende des Lockdowns, am 13. Dezember des Vorjahres, öffneten sich die Türen des neuen Breitling-Flagship-Stores (es ist der erste dieser Art in Österreich) von Juwelier Schützlhoffer in der Widmanngasse. Auf 50 Quadratmetern Geschäftsfläche stehen die Luxusuhren der Schweizer Traditionsmarke seither zum Verkauf. Die Investitionskosten in den Geschäftsumbau betrugen rund 400.000 Euro.