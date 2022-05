Die Stadt Villach erhebt auch heuer wieder den Anspruch, zum "gemütlichsten Wohnzimmer Kärntens" zu werden. Neben dekorativen Elementen, die diese Atmosphäre vermitteln sollen, wartet die Stadt ab 29. Juni zehn Wochen lang mit einem bunten Sommerprogramm auf.

Dieses reicht von der Wohnzimmerkonzerten, Märkten, Modeschauen, Sport-Schnuppern, einem Grill-Festival, Kunst und Kultur bis hin zum Freitags-Schwerpunkt mit dem Thema „Freitracht meets Honky-Tonk“. Auch die Wasserspiele am Draufluss mit bis zu 40 Meter hohen Wasserfontänen, Lichteffekten und mitreißender Musik soll es wieder geben.

„Mit dem Stadtmarketing ist es uns gelungen, ein attraktives Sommerprogramm zusammenzustellen. Neben etablierten Veranstaltungen warten auch neue Highlights auf die Besucher unserer Stadt, etwa ein Grill-Festival im Garten des ehemaligen Parkhotels oder ein Sport-Schnuppern auf dem Unteren Kirchenplatz“, sagt Bürgermeister Günther Albel(SPÖ).

Zudem setzt das Stadtmarketing auch heuer auf viele kleinere Veranstaltungen und Inszenierungen. Geschäftsführerin Claudia Kohl: „Es wird Modenschauen und Musik in Kooperation mit dem heimischen Trachtenhandel direkt bei den Innenstadtlokalen geben."

Bürgermeister Günther Albel (Mitte), Stadtmarketing, Touristiker, Wirtschaftskammer und Sportvereine bei der Präsentation des Sommerprogramms © Gillner/Stadtmarketing/kk

Zahlreiche Innenstadt-Wirte laden immer freitags zur beliebten „Freitracht“ - heuer wieder in Kooperation mit „Honky Tonk“-Livemusik in den Innenstadtlokalen. Motto: Alles kommt in Tracht.

40 Meter hohe Wasserfontänen

Einen besonderen Sommer-Höhepunkt bildet auch heuer die "Draupuls"-Serie, wo bis zu 40 Meter hohe Wasserfontänen aus der Drau emporschießen. Aufgrund des "Österreichischen Städtetages", der in der Zeit von 1. bis 3. Juni mit rund 1000 Besuchern in Villach stattfindet, starten die Draupuls-Shows übrigens schon früher. Nämlich ab 2. Juni (jeweils um 21:30 Uhr) immer mittwochs und freitag.

Die "Draupuls"-Wasserspiele beginnen am 2. Juni © (c) Adrian Hipp/Stadtmarketing/kk

Auch die Tourismusregion ist beim Veranstaltungssommer als Partner mit an Bord. Auffällig ist, dass die Shopping-Nights (fanden immer Sommer immer mittwochs statt) nicht mehr offiziell beworben werden. Die Unternehmer können aber ihre Geschäfte dennoch bis 21 Uhr offen halten.

Und eines wird natürlich alles übertrumpfen. Nach zwei Jahren Pause wird es heuer wieder einen Villacher Kirchtag geben.