Man kennt das Kulinarik-Duo von der Messnerei am Sternberg. Nun zieht es Daniela und Stefan Sternad auch in die Villacher Innenstadt. Die Gastronomen beziehen das ehemalige Teissl-Gelände in der 10.-Oktober-Straße und möchten dort ab Sommer mit "Pasta Mama am Stadtpark" italienisches Flair in die Stadt bringen.