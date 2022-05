Ein kalter Krug Most und eine feine Brettljausn im Antlitz des Mittagskogel. Das gibt es seit 7. Mai wieder von Dienstag bis Sonntag in der Buschenschenke Ischnighof. Juniorchefin Sabrina Baumgartner und ihre Mutter Regina bewirten bis zu 100 Gäste mit täglich frischen Schweinsbraten und frischen Getränken. Bis 21 Uhr gibt es Jause, in der Regel kann man bis circa 22 Uhr noch gemütlich sitzen bleiben.