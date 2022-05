Aus heutiger Sicht, wird das Wetter perfekt: Das traditionelle und beliebte Silbersee-Opening kann am Freitag, den 20. Mai, stattfinden. Geboten wird jede Menge Action und Spaß. Wasseraktivitäten, Street-Workout, ein Live-DJ und Soap-Soccer und freilich das große Holifest (ab 18 Uhr).

"Durch die erzwungene Pause, die uns Corona beschert hat, ist diese Eröffnung für unsere Jugend besonders wichtig“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Das bestätigt auch Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). "Jugendliche brauchen den sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen und haben während der Pandemie durch die Einschränkungen und die fehlenden Veranstaltungen besonders gelitten. So ein gemeinsames Event ist also enorm wichtig und in unserem Fall auch sehr lustig!“

Gratisbaden

Der beliebte Badestrand am Silbersee ist besonders bei Villachs Jugendlichen eine beliebte Oase. Die Stadt hat schon vor mehr als 30 Jahren dort das Gratisbaden ermöglicht. "Heute ist der Silbersee gerade für die aktive und sportliche Jugend ein Treffpunkt. Es kann Tennis, Tischtennis, Boccia und Beachvolleyball gespielt werden. Auch eine Calisthenics-Anlage ist dort“, sagt Albel.