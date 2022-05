Ein unbekannter Täter setzte am Montag gegen 23.20 Uhr in Villach-Auen einen Kebab-Stand in Brand. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf und der Hauptfeuerwache Villach, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Während der Löscharbeiten entdeckte eine ebenfalls alarmierte Streife der Polizeiinspektion Hauptplatz in rund 50 Metern Entfernung einen weiteren Brand: Vor einem Baumarkt stand eine Palette mit Kartonagen in Flammen. Mit einem Handfeuerlöscher dämmten die Beamten den Brand ein, die Feuerwehr löschte ihn schließlich.

Die beim Kebab-Stand entstandene Schadenshöhe ist nicht bekannt © FF Judendorf

An beiden Tatorten wurde eine verdächtige Person wahrgenommen, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete. Der Mann ist 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und war mit einer schwarzen Kapunzenjacke mit weißem Muster und einer Schildkappe bekleidet. Eine eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.

Die entstandene Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit nicht bekannt.