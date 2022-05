Die Debatte um eine Steuer auf leer stehende Wohnungen hat Kärnten erreicht. Nachdem das Gesetz in der Steiermark als erstes Land Österreichs beschlossen wurde, debattiert nun auch Kärnten intensiver darüber. Der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) kann der Idee aber wenig abgewinnen. In einem Interview mit der Kleinen Zeitung betonte er, erst einmal abwarten zu wollen, wie das Gesetz in der Steiermark anlaufe.