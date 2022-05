Weil sich die Frau (36) von ihrem gewalttätigen Ehemann (40) nach einer arrangierten Hochzeit wieder scheiden lassen wollte, zuckte dieser am 3. September 2021 völlig aus. In der gemeinsamen Wohnung in Villach-Auen kam es laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen sechs Uhr früh zu einem Streit, der völlig eskalierte. Der Auseinandersetzung war ein Scheidungsgespräch bei einer Frauenberatungsstelle vorausgegangen.