Heulende Motoren, Fehlzündungen und "Gummi Gummi". Das sind die Eigenschaften, mit denen GTI-Fahrer gerne in Verbindung gebracht werden. Geräuschlos, trotzdem pfeilschnell und die Karosserie veredelt. Gibts nicht? Doch und zwar in Form eines grünen Teslas, den Rina Sliwinski aus Deutschland seit gestern in Velden und am Faaker See kutschiert. Staunende Blicke inklusive.