Dramatischer Einsatz für die Mitglieder der Hauptfeuerwache Villach am Samstag um 8.20 Uhr in der Innenstadt. Die Lebensgefährtin des Unfallopfers fand den Mann im eigenen Kellerabteil des Mehrparteienhauses unter Kartons und Elektrogeräten begraben. Der Draustädter schnappte nach Luft, seine Lebensgefährten konnte ihm jedoch nicht helfen. Sie setzte die Rettungskette in Gang.

Insgesamt 13 Feuerwehrmänner rasten daraufhin mit drei Fahrzeugen zum Unfallort, Polizei und Rotes Kreuz waren ebenfalls informiert. "Vor Ort haben wir festgestellt, dass der Mann unter schweren Kartons und Elektrogeräten im Bereich des Brustkorbes massiv eingeklemmt war. Er drohte zu ersticken", erklärt Gruppenkommandant Helmut Hausmann.

Mit reiner Muskelkraft schafften es die Feuerwehrmänner schließlich, den Villacher aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Rote Kreuz übernahm daraufhin sofort die Versorgung und brachte ihn ins Spital.