"Riders ready, go!" Ein paar schnelle Schritte mit dem SUP-Board in den Händen, kurz niedergekniet, flink aufgestanden und schon wird kraftvoll losgepaddelt. So gestaltet sich das Startprozedere, mit dem sich Stand-up-Paddelprofis beim „Beach-Start“ in die Fluten und somit ins Wettkampfgeschehen stürzen.