Zu wenig Lärm. Das ist die Konklusio der entscheidenden Lärmmessung der Stadt Villach für die Verordnung eines GTI-Nachtfahrverbotes von 0 bis 5 Uhr. Die Behörde war in der Nacht auf heute, Freitag, an zwei Stellen am Faaker See unterwegs, um den Lärmpegel zu messen. "Es war keine übermäßige Belastung zu bemerken, wir werden vorerst kein Nachtfahrverbot aussprechen", sagt der Villacher Verkehrsreferent Gerald Dobernig (Erde).