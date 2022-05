Freitagvormittag erstattete eine 37 Jahre alte Frau aus Annenheim die Anzeige, dass eine Schlange im Ossiacher See treibe. Eine Bootsstreife der Polizeiinspektion Bodensdorf konnte die verendete, etwa zwei Meter lange Schlange 15 Meter vom Ufer entfernt im Bereich Annenheim auffinden und bergen.

Ermittlungen im Gang

Nach Rücksprache mit einer Reptilienexpertin aus Klagenfurt wurde die Auskunft erteilt, dass es sich bei dem Tier um eine Boa Constrictor handelt, die normalerweise in Süd- und Mittelamerika beheimatet ist. Die Schlange dürfte vor wenigen Tagen ausgesetzt worden sein, ist aber wegen der derzeit herrschenden Temperaturen in freier Wildbahn nicht überlebensfähig. "Es finden Ermittlungen wegen Tierquälerei statt, weil die Schlange im See nicht lebensfähig gewesen wäre", sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Die Ermittlungen sind noch am Anfang. "Es gibt noch keinen konkreten Verdacht", sagt Sandrieser.