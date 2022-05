"Während andere Gemeinden ihre Seeufer mit Zweitwohnsitzen verbauen lassen und damit für die Öffentlichkeit unzugänglich machen, sichern wir freie Seezugänge, um damit allen Menschen ein kostenloses Badevergnügen und Erholung zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Nach dem topmodernen, riesigen Panorama Beach in Drobollach, dem St.Andrä-Bad am Ossiacher See, Silbersee, Vassacher See und der Tschebull-Liegeweise folgt jetzt der Magdalenensee. "Das ehemalige Zellstoffbad am Magdalenensee wird jetzt ganzjährig frei zugänglich sein“, freut sich Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).